｢私だってものすごーく悩みましたよ｣　将棋の猛者が《女流棋士》にならずに選んだ"意外な仕事"　漫画｢路傍のフジイ｣（第6集 第50話）

鍋倉夫 : 漫画家
2026/03/07 11:30
路傍のフジイ
『路傍のフジイ』 ©  鍋倉夫／小学館／ビッグコミックスピリッツ

職場では空気みたいな存在の独身男性。

でも、近づいてみるとその生き方は破格の格好良さ。

路傍のフジイ (6) (ビッグコミックス)
『路傍のフジイ（6）』（小学館）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします

コスパとかマウントとか承認欲求とか、そういうものの為に戦ってる人生が、なんだかどうでもよくなってくる……われわれの価値観の外側で生きる男がここにいる！

前作『リボーンの棋士』で才能を炸裂させた著者が新たに生み出した令和の『横道世之介』こと「フジイ」、ビッグコミックスピリッツ誌でじわじわと人気拡大中！

漫画『路傍のフジイ』（小学館）よりお届けします。

鍋倉夫 漫画家

なべくらお / Nabekurao

神奈川県出身。アフタヌーン四季賞で大賞を受賞しデビュー。初連載『リボーンの棋士』は、現役棋士のみならず、芸能人・文化人にも熱心なファンを持つ。

