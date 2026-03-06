｢他の男子と違うと感じたんです｣ 漫画好きの女子が｢冴えない転校生｣に惚れた瞬間 漫画｢路傍のフジイ｣（第6集 第49話）

職場では空気みたいな存在の独身男性。

でも、近づいてみるとその生き方は破格の格好良さ。

コスパとかマウントとか承認欲求とか、そういうものの為に戦ってる人生が、なんだかどうでもよくなってくる……われわれの価値観の外側で生きる男がここにいる！

前作『リボーンの棋士』で才能を炸裂させた著者が新たに生み出した令和の『横道世之介』こと「フジイ」、ビッグコミックスピリッツ誌でじわじわと人気拡大中！

漫画『路傍のフジイ』（小学館）よりお届けします。

