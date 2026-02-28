｢62歳でオンラインゲームに初挑戦｣→｢毎日6時間練習､子ども･孫世代から拍手喝采｣ 66歳女性が秋田移住で見つけた"第二の人生"

定年後、何をして過ごすか――。多くの人が漠然と抱える不安に、高齢化率日本一の秋田から、意外な答えが返ってきた。秋田県の総人口に占める満65歳以上の割合は40.3％（令和7年7月1日現在／秋田県発表「令和7年度老人月間関係資料」より）。その秋田に、平均年齢67歳のeスポーツチームがある。「マタギスナイパーズ」だ。

メンバーが配信した動画のXでの最大ビュー数は439万。国内外のチームと対戦を重ね、メディアからひっぱりだこの存在である。メンバーたちはなぜ、第二の人生をeスポーツにかけるのか。知られざる素顔に迫る。

【後編はこちら→→】｢ちんぷんかんぷん｣連続の70歳が《439万ビュー配信者》になるまで。平均年齢67歳｢eスポーツチーム｣苦難を乗り越えて出会った"新しい老後"

高齢化率日本一の秋田で活動するシニアeスポーツチーム

「エイムがうまい70歳のおじいちゃん？ なにそれ、どういうこと？」

中学生の息子がめずらしく食いつき、スマホで検索を始めた。エイムとは、シューティングゲームで照準を合わせることを意味するゲーム用語だ。息子に、私はドヤ顔で答えた。

「マタギスナイパーズっていうeスポーツのチームがあるんだって。全員がおじいちゃんとおばあちゃんらしいよ」

「マタギスナイパーズ」は日本初のシニアeスポーツチームだ。高齢化率日本一の秋田県を拠点としており、そのコンセプトは「孫にも一目置かれる存在」。プレイするのは、FPS（First Person Shooter）と呼ばれるキャラクター本人の視点で移動するシューティングゲームだ。SNSには「まじでうまい」「判断的確」など賛辞の声があふれ、2024年1月、Xに投稿された対戦動画は439万ビューを超えている。