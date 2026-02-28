出町ふたばの豆餅は予約､林万昌堂は高島屋､本田味噌は取り置き。行列の商品を地元民は涼しい顔で手に入れる。京都で｢よそさん｣30年の驚き

ある町を観光で訪れたとき、地元の人にとっては「当たり前」のことが、自分には驚きだった……という経験はないだろうか。「ジモトのアタリマエ」では、そんな地元民ならではの「価値観」や「街歩きの知恵」にスポットを当て、その土地の本当の楽しみ方を提案する。第1回は京都。

京都に住むようになり30年、京都人と結婚した筆者は、生粋の京都人ほど京都人に近くなく、観光客ほど遠くもない。そんな「よそさん」という距離から垣間見た、京都人の「アタリマエ」を紹介する。

京都人の洛中・洛外問題

大学への編入を機に京都へ来て、もうすぐ30年になる。京都人と結婚し、子育てもした。それでも今なお私は、「よそさん」である。

京都でライターの仕事をするようになってしばらく経った頃に、店舗のオーナーである年配のお母さんから聞いた話がある。ロケで店を訪れた女性タレントが、「京都出身です」と言うものだから、詳しく聞くと宇治だと分かった。

思わず「宇治は京都ちゃうえ」と突っ込んでしまったという。女性タレントは笑って聞き流したそうだが、宇治の人がなぜ京都出身と言ってしまうのか、さも不思議そうにしていたお母さんが印象的だった。

ちなみに、「京都人」の定義も細かく分類されているようだ。よく言われるのが洛中、つまり京都市の中心部、「御土居（おどい）」と呼ばれる京都市を囲む土塁の内側に住んでいる人こそが、「京都人」だということ。

でも、町中に住んでいる京都人の友人であっても、「我が家は、祖父の代から数えて3代目やし、まだ京都人ちゃうわ」と言う。住む場所に加え、3〜4代（およそ100年）住んで初めて京都出身、京都人と名乗っていいという感覚もあるようだ。

つまり、私が京都に30年住んでいるからといって「京都人」を名乗れる訳ではない。恐れ多くて口にするのもはばかられる。