｢己の血統が賤しいことを打ち消そうと…｣豊臣兄弟が隠し通した秘密の兄弟姉妹…秀吉の前に現れた"実の兄弟"自称する若者の哀れな末路とは

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長を中心に、戦国時代のど真ん中で天下統一を果たした兄弟の軌跡にスポットライトがあてられています。今回は秀吉・秀長が隠した兄弟姉妹について紹介します。

秀吉の前に現れた「実の兄弟」を自称する若者

戦国時代の只中の天文9年（1540）、尾張国（愛知県西部）で秀長は生まれます。兄は秀吉ですが、秀吉には智という姉がいました。天文12年（1543）には、旭（後に徳川家康の正室となる）という妹も誕生します。秀吉の父は、百姓の弥右衛門、母はなかでした。

弥右衛門・なか・智・秀吉・秀長・旭の6人家族だったと思われますが、弥右衛門は天文12年に病死。母のなかは、その後、織田信秀に仕えた筑阿弥と再婚したとされます。

秀長と旭は筑阿弥の子という説もありますが、弥右衛門が天文12年に亡くなっていることや、2人の生年を考えると、父は弥右衛門の可能性が高いでしょう。

前述したように、秀吉には智・秀長・旭という兄弟姉妹がいたわけですが、実は他にも兄弟姉妹がいたのではないかとする説があります。それは、戦国時代に来日したポルトガルの司祭ルイス・フロイスの著作『日本史』が論拠となっています。

『日本史』のなかに、秀吉の兄弟姉妹にまつわる興味深い記述があるのです。時は天正15年（1587）、秀吉はこの2年前に関白に就任していました。

そうした時に、美しい衣装を来た武士2～30人を従えた若者が、秀吉が築いた大坂城に現れるのです。この若者は伊勢国（現在の三重県）から大坂に来たといいます。

彼は、関白・秀吉の「実の兄弟」を自称し、秀吉と対面するのでした。ちなみに、若者の知り合いの多くが、彼が秀吉の兄弟であることを「確信」していたそうです。