人の生命活動に欠かすことのできない｢ホルモン｣…専門医が解説する､意外な"分泌の優先順位"とは？

最近、メディアでは「3大幸せホルモン（ドーパミン、セロトニン、オキシトシン）」の話題をよく見かけますが、日本抗加齢医学会専門医の本間良子氏によれば、実は人の体にとってもっとも重要なのは、こうした「名の売れた」ホルモンではなく、副腎から分泌される「コルチゾール」というホルモンなのだそうです。

「副腎」こそがすべての健康の土台

体内の炎症によって引き起こされる副腎疲労は、さまざまな不調につながってしまいます。その意味で副腎というのはとても重要な臓器なのですが、じつはもう1つ、別の観点からも副腎の大切さを語ることができます。

それは、体内で分泌されるホルモンには「優先順位」があり、人間が生きていくためにもっとも必要な土台となるホルモンが、まさに副腎から出るホルモンだという理由です。

副腎でホルモンがつくられなくなると、人間は死んでしまいます。