人の生命活動に欠かすことのできない｢ホルモン｣…専門医が解説する､意外な"分泌の優先順位"とは？
最近、メディアでは「3大幸せホルモン（ドーパミン、セロトニン、オキシトシン）」の話題をよく見かけますが、日本抗加齢医学会専門医の本間良子氏によれば、実は人の体にとってもっとも重要なのは、こうした「名の売れた」ホルモンではなく、副腎から分泌される「コルチゾール」というホルモンなのだそうです。
本稿では、そんな本間氏が「副腎でホルモンがつくられなくなると、人間は死んでしまいます」と言うくらい重要なコルチゾールと、その他のホルモンの意外な関係性について、同氏の著書『小麦抜きのすすめ 3週間の脱小麦であなたの体に奇跡が起きる！』から一部を抜粋・編集する形で解説します。
「副腎」こそがすべての健康の土台
体内の炎症によって引き起こされる副腎疲労は、さまざまな不調につながってしまいます。その意味で副腎というのはとても重要な臓器なのですが、じつはもう1つ、別の観点からも副腎の大切さを語ることができます。
それは、体内で分泌されるホルモンには「優先順位」があり、人間が生きていくためにもっとも必要な土台となるホルモンが、まさに副腎から出るホルモンだという理由です。
副腎でホルモンがつくられなくなると、人間は死んでしまいます。
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