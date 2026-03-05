｢手取り26万円､7年で"億り人"になった男｣が暮らす《お金が貯まる部屋の中》を公開！ コスパを徹底した｢無駄のない部屋｣がすごすぎた

借金384万円から、7年8カ月かけて資産1億円を達成した会社員でYouTubeチャンネル「倹者の流儀」の配信者・くらま氏（32歳）。

その道のりの中で、「やってよかったこと」が4つあるといいます。そして、資産1億円を築いた人の部屋の中には、さぞ贅沢なモノがたくさんあるのでは……。その“驚く部屋の中”も公開します。

1億円貯めるために「やったこと、続けたこと」

純金融資産が1億円に達すると、「準富裕層」から「準」がはずれ、正真正銘の「富裕層」に仲間入りします。

1億円となると、「宝くじでも当てないと無理」「特別な人の世界」と感じるかもしれませんが、僕は1000万円ぐらい貯められた人であれば、十分目指せるゴールだと感じています。

1億円を貯め切ったということは、資本主義ゲームのハックがひと通り終わったことを意味します。お金の稼ぎ方と貯め方、増やし方、守り方それぞれのプロセスを試行錯誤し、勝ちパターンを体得した人でなければ到達できない額だからです。