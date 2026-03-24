ロシアのウクライナ侵攻を受け､ヨーロッパで見直し論議が相次ぐ｢徴兵制｣…日本でも復活はあるか?

日本を取り巻く国際環境が厳しさを増す現在、若い人たちの中には「もし戦争が起きたら、いずれ徴兵されることになるのではないか」という心配を抱く人もいるかと思いますが、軍事アナリストの小川和久氏は「法律的には、憲法を改正しない限り不可能」だと明言します。

戦争が起きたら、日本の若者も徴兵されるのか？

「戦争が起きたら、徴兵されるかも……」

これは、多くの若い人たちが最も心配していることの1つでしょう。

結論から言えば、現在の日本の法律では、徴兵制は憲法違反とされており、実施できません。

日本で徴兵制が認められていない理由はなんだと思いますか。

日本国憲法は、国民に「苦役」を強制することを禁じています。政府は一貫して、徴兵制はこの「苦役」にあたるため、憲法違反であると解釈してきました。