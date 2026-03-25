効率的で再現性が高く､失敗も少ないが…インデックス投資に｢物足りない人｣が打つべき"次の一手"

投資をはじめてから、わたしの軸はずっとインデックス投資でした――。そう語る節約・投資系YouTuberの節約オタクふゆこ氏ですが、毎月の積み立てがどんどん膨らんでいく安心感があるいっぽうで、インデックス投資に対する「ちょっとした物足りなさ」を感じることがあったそうです。

ずっと「投資の軸」にしてきたインデックス投資

投資をはじめてから、わたしの軸はずっとインデックス投資でした。とりわけオルカンに振り切ることが、現時点でベストな選択肢だと信じています。

一度積み立て投資の設定をすれば、あとは基本的に放っておいて構わないことは最大のメリットといえます。

しかも、世界3000銘柄に分散投資できていて、世界経済の変動に合わせて自動で投資配分も調整してくれるので、日々の株価の上下に一喜一憂する必要も、難しい判断に悩むこともありません。