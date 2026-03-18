もはや｢富裕層を目指す人｣だけのものではない…CMが語らない"株式投資"をはじめるべき切実事情
株式投資をはじめたほうがいい理由
「将来を安心して過ごすために、いまこそ投資を！」
「初心者でも、これなら安心して投資がはじめられる！」
「投資も運用も全部自動でできる！ とっても簡単！」
ここ数年、テレビやネットで「株式投資をはじめよう」という広告を目にする機会が急増しました。大手銀行や証券会社が有名俳優を起用し、株式投資を呼びかけているCMを見たことがある人は多いと思います。
けれども、なぜ「株式投資をはじめたほうがいい」のでしょうか？
15秒や30秒のCMでは、その理由を深く語ることはできません。よって、ここではCMの代わりに、わたしから「将来の家計に迫るリスク」についてお伝えします。
株式投資をやる大きな理由のひとつは、「労働収入よりも効率的にお金を増やせる」ことです。「いまより豊かになりたい」「経済的な自由を手に入れたい」という願いは誰でも持っているはずです。
投資による不労所得があれば、会社の給料だけに頼らなくて済むので、働き方や生き方の選択肢が広がります。
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