【電通グループが大赤字】「黒字化」は可能なのか／海外のＭ＆Ａに生じた誤算／電通グループ「儲け」の構図／海外事業リストラの中身／新社長のミッション【ニュース解説】
2月13日に電通グループが発表した2025年度の通期決算では最終赤字が3276億円となった。従来の見通しは529億円の赤字だったことから、最終的な着地でその額が大幅に膨らんだ格好だ。昨年、3カ年の中期経営計画を打ち出しているが、今回の決算と合わせて社長交代も発表された。赤字が続く電通グループにいったい何が起きているのか。広告業界を取材する森田記者が解説する。
【タイムテーブル】
00:00 イントロ
00:55 本日のテーマ
01:22 電通グループ「大赤字」のなぜ？
04:25 今後の海外事業の見通し
06:57 電通グループ「儲け」の構図
09:53 グループ戦略の現在地
10:46 社長交代が発表された意味
11:53 新社長が背負うミッション
15:10 競争が厳しい？電通自身に課題？
19:29 好調な国内事業も安心できない？
21:30 今度こそ「黒字化」できるのか
25:02 本日のまとめ
【出演者】
森田 宗一郎（もりた・そういちろう）
東洋経済 記者
▼記者の最新記事はこちら
https://toyokeizai.net/list/author/3345
井下 健悟（いのした・けんご）
東洋経済オンライン動画編集長
撮影・編集：秋葉 俊祐、昼間 將太
サムネイル写真：一井 純
※動画内のデータは収録時点（2026年2月18日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
-----------------------------------------------------------
◆東洋経済オンライン公式SNS
X(旧Twitter)： / https://x.com/Toyokeizai
TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline
Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline/#
◆東洋経済オンライン
https://toyokeizai.net/
------------------------------------------------------------
無料会員登録はこちら
ログインはこちら