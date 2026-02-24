【電通グループが大赤字】「黒字化」は可能なのか／海外のＭ＆Ａに生じた誤算／電通グループ「儲け」の構図／海外事業リストラの中身／新社長のミッション【ニュース解説】

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル
2026/02/24 19:00
2月13日に電通グループが発表した2025年度の通期決算では最終赤字が3276億円となった。従来の見通しは529億円の赤字だったことから、最終的な着地でその額が大幅に膨らんだ格好だ。昨年、3カ年の中期経営計画を打ち出しているが、今回の決算と合わせて社長交代も発表された。赤字が続く電通グループにいったい何が起きているのか。広告業界を取材する森田記者が解説する。

【タイムテーブル】
00:00　イントロ
00:55　本日のテーマ
01:22　電通グループ「大赤字」のなぜ？　
04:25　今後の海外事業の見通し　
06:57　電通グループ「儲け」の構図　
09:53　グループ戦略の現在地
10:46　社長交代が発表された意味　
11:53　新社長が背負うミッション　　
15:10　競争が厳しい？電通自身に課題？　
19:29　好調な国内事業も安心できない？　
21:30　今度こそ「黒字化」できるのか　
25:02　本日のまとめ　

【出演者】
森田 宗一郎（もりた・そういちろう）
東洋経済 記者

▼記者の最新記事はこちら
https://toyokeizai.net/list/author/3345

井下 健悟（いのした・けんご）
東洋経済オンライン動画編集長

撮影・編集：秋葉 俊祐、昼間 將太
サムネイル写真：一井 純


※動画内のデータは収録時点（2026年2月18日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------

