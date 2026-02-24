【電通グループが大赤字】「黒字化」は可能なのか／海外のＭ＆Ａに生じた誤算／電通グループ「儲け」の構図／海外事業リストラの中身／新社長のミッション【ニュース解説】

2月13日に電通グループが発表した2025年度の通期決算では最終赤字が3276億円となった。従来の見通しは529億円の赤字だったことから、最終的な着地でその額が大幅に膨らんだ格好だ。昨年、3カ年の中期経営計画を打ち出しているが、今回の決算と合わせて社長交代も発表された。赤字が続く電通グループにいったい何が起きているのか。広告業界を取材する森田記者が解説する。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:55 本日のテーマ

01:22 電通グループ「大赤字」のなぜ？

04:25 今後の海外事業の見通し

06:57 電通グループ「儲け」の構図

09:53 グループ戦略の現在地

10:46 社長交代が発表された意味

11:53 新社長が背負うミッション

15:10 競争が厳しい？電通自身に課題？

19:29 好調な国内事業も安心できない？

21:30 今度こそ「黒字化」できるのか

25:02 本日のまとめ

【出演者】

森田 宗一郎（もりた・そういちろう）

東洋経済 記者

▼記者の最新記事はこちら

https://toyokeizai.net/list/author/3345

井下 健悟（いのした・けんご）

東洋経済オンライン動画編集長

撮影・編集：秋葉 俊祐、昼間 將太

サムネイル写真：一井 純





※動画内のデータは収録時点（2026年2月18日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------

◆東洋経済オンライン公式SNS

X(旧Twitter)： / https://x.com/Toyokeizai

TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline

Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline/#

◆東洋経済オンライン

https://toyokeizai.net/

------------------------------------------------------------

著者フォローすると、東洋経済オンラインYouTubeチャンネルさんの最新記事をメールでお知らせします。