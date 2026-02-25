小田原厚木道路で｢不正な取り締り｣が起きて当然の理由とは？ 2つの視点で考える不祥事の背景

この2月、ドライバーならば誰しも関心のある事象で、衝撃的ともいえるニュースがテレビや新聞を賑わしている。

神奈川県警第2交通機動隊（2交機）が、不適正な交通違反の取り締まりを繰り返していたというのだ。

交通反則切符に虚偽の内容を書いたり、現場に出向いたかのように装って実況見分調書を作ったりしたというもので、県警と警察庁は2月20日、警察への信頼を揺るがしたとされる関係者24人を処分したと発表。

22年3月から24年9月までの2年半の交通違反2716件が取り消され、およそ3500万円の反則金を違反とされた人に還付するという、前代未聞ともいえる不祥事である。

同じ20日には、反則金の還付などに関する24時間対応のコールセンターも設置された。この対応も、事態の深刻さを象徴する。

そんなに出していなかったはずなのに……

この出来事は、2つにわけて考える必要がある。

1つは、交通違反の取り締まりのあり方そのものについて、どう考えるかという視点。もう1つは、今回の不正取り締まりの主要な舞台となった「小田原厚木道路」、通称“小田厚＝おだあつ”の特殊性である。

高速道路などを走っていて、運転中に後ろからパトカーに迫られて停止を求められたり、前方に待機していた覆面パトカーに路肩へ誘導されたりする驚きの経験をしたことがある人は、少なくないであろう。

「時速25km以上オーバーしていました」などとデータを突きつけられれば、「そんなに出していなかったはずなのに……」という思いも少しはありながら認めざるを得ないのは、警察という誰をも逮捕できる権力に逆らっても、かえって自分の立場が悪くなることがわかっているからである。

しかし、その数字が正確なデータではなかったとしたら……。