小田原厚木道路で｢不正な取り締り｣が起きて当然の理由とは？　2つの視点で考える不祥事の背景

✎ 1〜 ✎ 111 ✎ 112 ✎ 113 ✎ 114
佐滝 剛弘 : 城西国際大学教授
2026/02/25 11:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
神奈川県警の不正な交通取り締まりに注目が集まっている（写真はイメージ、写真：あおぞら / PIXTA）

この2月、ドライバーならば誰しも関心のある事象で、衝撃的ともいえるニュースがテレビや新聞を賑わしている。

神奈川県警第2交通機動隊（2交機）が、不適正な交通違反の取り締まりを繰り返していたというのだ。

東洋経済オンライン「自動車最前線」は、自動車にまつわるホットなニュースをタイムリーに配信！ 記事一覧はこちら

交通反則切符に虚偽の内容を書いたり、現場に出向いたかのように装って実況見分調書を作ったりしたというもので、県警と警察庁は2月20日、警察への信頼を揺るがしたとされる関係者24人を処分したと発表。

22年3月から24年9月までの2年半の交通違反2716件が取り消され、およそ3500万円の反則金を違反とされた人に還付するという、前代未聞ともいえる不祥事である。

同じ20日には、反則金の還付などに関する24時間対応のコールセンターも設置された。この対応も、事態の深刻さを象徴する。

この記事の画像を見る(7枚)

そんなに出していなかったはずなのに……

この出来事は、2つにわけて考える必要がある。

1つは、交通違反の取り締まりのあり方そのものについて、どう考えるかという視点。もう1つは、今回の不正取り締まりの主要な舞台となった「小田原厚木道路」、通称“小田厚＝おだあつ”の特殊性である。

高速道路などを走っていて、運転中に後ろからパトカーに迫られて停止を求められたり、前方に待機していた覆面パトカーに路肩へ誘導されたりする驚きの経験をしたことがある人は、少なくないであろう。

覆面パトカーに誘導され、路肩に止められたクルマを見たことがある人も多いだろう（写真はイメージ、写真：macha / PIXTA)

「時速25km以上オーバーしていました」などとデータを突きつけられれば、「そんなに出していなかったはずなのに……」という思いも少しはありながら認めざるを得ないのは、警察という誰をも逮捕できる権力に逆らっても、かえって自分の立場が悪くなることがわかっているからである。

しかし、その数字が正確なデータではなかったとしたら……。

次ページ速度取り締まりの「公平性」
関連記事
特集一覧
高市「歴史的圧勝」で何が起きるか
新着あり
忍び寄る市場ショック
新着あり
生保「スパイ活動」の実相
アカデミックシフト 社会人から大学教授になる方法
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
自動車最前線の人気記事