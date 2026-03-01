｢激務だけどお金稼げる､旅行も行ける。楽しいけれど…｣コンサル辞めた彼女が医学部再受験を選んだ"違和感"の正体

浪人という選択を取る人が20年前と比べて1/2になっている現在。「浪人してでもこういう大学に行きたい」という人が減っている中で、浪人はどう人を変えるのでしょうか？ また、浪人したことによってどんなことが起こるのでしょうか？ 自身も9年の浪人生活を経て早稲田大学に合格した経験のある濱井正吾氏が、いろんな浪人経験者にインタビューをし、その道を選んでよかったことや頑張れた理由などを追求していきます。

著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。

高収入のコンサルを退職して医学部再受験

今日は、24歳で東海大学医学部に入学が決まったみん子@再受験医学生さんにお話を伺いました。

現役で入学した私立大学の文系学部を卒業後、ITコンサル系の仕事に就いたみん子さん。しかし、働き始めて1年が経過した23歳の春に、医学部を目指して再受験を始めます。

はた目からは順風満帆に思える人生の中、どうして彼女は医学部の再受験を決断したのか。お話を伺っていきます。