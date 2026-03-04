出会いはパーティー《推しと結婚》した彼女の半生　夫は著名ギタリスト…23歳の彼女を海外に渡らせた｢超運命的な出会い｣とは

きえフェルナンデス : スペイン在住ライター
2026/03/04 11:00
小倉真理子さん
推しとパーティーで出会い、結婚した小倉真理子さん。彼女の半生に迫る（写真：筆者撮影）
この記事の画像を見る(8枚)

推しと偶然パーティーで出会い、2カ月で国際結婚――。まるで恋愛ドラマのような人生を歩む日本人女性がいる。

マドリードで暮らす小倉真理子さん（51歳）は、今年で結婚28年目。夫は、スペインを代表する凄腕ギタリスト。真理子さんがかつて収入のほとんどを捧げてCDを集め、毎日のように聴き込んでいた“推し”だ。

情熱の国の伝統芸能が人生を変えた

真理子さんと夫の出会いを語るときに、避けて通れないのが「フラメンコ」だ。情熱的な舞踊でも知られるスペインの伝統芸能で、そんなフラメンコとの出会いが真理子さんの人生を大きく変えた。

フラメンコ
スペインの伝統芸能であるフラメンコ（写真：フアン・マヌエル・カニサレス公式提供）

1994年4月、東京外国語大学スペイン語学科に入学した2日目に、真理子さんはフラメンコに出会った。外交官を志していた真理子さんは、世界で話者の多いスペイン語を専攻。サークルの勧誘で、先輩の踊りを見た瞬間に心を奪われた。

静かだった日常が、フラメンコ一色に変わった。サークルに入り、夜な夜なCDを聴き込んだ。お金のない学生時代も、なんとか工面してCDを買い集めた。

次ページ大学1年生の頃の真理子さん
