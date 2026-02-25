ランチが"異次元にお得"すぎてやや物足りなく思えるが…サイゼが拡大中｢300円モーニング｣の正直な感想

大木奈 ハル子 : ブロガー・ライター
2026/02/25 6:15
サイゼリヤ
朝サイゼ。サイゼリヤのモーニングが実施店舗14店舗に拡大（写真：筆者撮影）
『マツコの知らない世界』（TBS系）にも出演した、チェーン店の外食モーニングをこよなく愛するライターの大木奈ハル子さん。連載「チェーン店最強のモーニングを探して」では、さまざまなチェーン店のモーニングをご紹介しています。

第149回、ご紹介するのは「サイゼリヤ」です。

飲食チェーンがひそかにしのぎを削っているジャンル「モーニング」。午前中の集客が弱い時間帯の売り上げを強化すべく、朝の数時間だけ提供される限定メニューの数々は、コスパ抜群かつ店の特色が強く表れ、どれも魅力にあふれています。

今回ご紹介するのは、サイゼリヤのモーニングメニューです。2025年6月から一部店舗で試験導入を開始。物価高と値上げラッシュが続くなか、「税込300円でドリンクバー付き」という価格設定がSNSを中心に話題になりました。

この「300円モーニング」、26年に入り実施店舗を14店舗に拡大しました（一覧は記事最後にて紹介）。いよいよ本格展開に向け、モーニング陣取り合戦に殴り込みます。

サイゼリヤのモーニング「朝サイゼ」 ドリンクバー付き300円から

サイゼリヤのモーニングメニュー「朝サイゼ」の販売時間は、開店から朝10時まで。この時間帯はモーニングメニューの取り扱いで、グランドメニューのオーダーはできません。

販売メニューは、フォッカチオとドリンクバーの「コンビ」、そこにハッシュポテトがプラスされた「セット」の2系統です。

