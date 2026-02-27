プログラマーが後退し"あの伝統職種"が急伸した必然 ｢アメリカ成長職種ランキングTOP25｣から占う日本の未来

一般的に、現在のアメリカは10年後の日本の状況を先取りしていると言われます。今回は、アメリカのSNS・リンクトイン（LinkedIn）が発表した「アメリカでもっとも伸びている職種」を基に、アメリカの労働市場で現在起こっている変化を確認し、日本で人気になりそうな職種を占いましょう。

AI関連は開発から活用へ

リンクトインは、実名で職歴やスキルを登録する、ビジネス特化型のSNSです。世界で10億人以上が利用し（日本では2025年末現在、約500万人）、転職活動、採用活動、ビジネス人脈の構築、情報収集に活用しています。

同社は、2023年1月1日から2025年7月31日の利用者の職業を分析し、「アメリカでもっとも伸びている職種」を今年1月7日に発表しました。その結果については、ランキング形式で本稿末尾に掲載しています。

この調査結果を見て、筆者は3つのトレンドに注目しました。

第1に、AI関連職種の急成長が目を引きます。上位5職種にAIエンジニア（1位）・AIコンサルタント＆ストラテジスト（2位）・データアノテーター（4位）・AI/機械学習リサーチャー（5位）の4つがランクインしています。

データアノテーターは聞き慣れない職種かもしれませんが、AIや機械学習モデルがデータを正しく理解・学習できるように、テキストや画像などのRawデータにラベル付けや意味付けを行うスタッフです。