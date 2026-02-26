サムスン｢Galaxy S26｣が示すAIスマホの"次の段階"とは ──85％が使いこなせないAIの壁に挑む｢先回り｣戦略と日本同時発売の勝算

スマートフォンにAI機能が載り始めて2年。サムスン電子の調査によると、85％のユーザーが「使いにくい」「活用できない」と感じているという。機能は増えたのに使われない。サムスンが2月26日に発表した「Galaxy S26」シリーズは、この壁を正面から崩しにかかるモデルだ。

日本ではNTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの4キャリアから3月12日に発売される。サムスンオンラインショップの価格（税込）はGalaxy S26が13万6400円から、Galaxy S26+が16万9920円から、Galaxy S26 Ultraが21万8900円からとなっている。

今回のモデルで目を引くのは、ハードウェアの性能向上よりも、AI機能の位置づけを根本から変えたコンセプトだ。サムスン電子ジャパンはGalaxy S26シリーズを「先回りするAIフォン」と定義している。AIを訴求するGalaxy Sシリーズとしては3世代目にあたるが、従来の「ユーザーがAI機能を使う」という前提から離れ、「AIがユーザーの行動を理解し、次のステップを提案する」方向へかじを切った。

サムスン電子ジャパンの小林謙一CMOは「ユーザーのニーズに合わせて簡単に感覚的にスマートフォンを使えるよう、AIが後ろ側からサポートするレベルに至った」と語った。

「使いこなせない」というAIの壁

サムスンがこの方向に進んだ背景には、AI機能の利用実態がある。同社のデータでは約81％のユーザーがAIに価値を見出しているにもかかわらず、大半が使いこなせていない。