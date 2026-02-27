元ドンキのバイヤー参戦｢ランディーズドーナツ｣…飲食未経験なのに"L.A.の象徴"を日本へ持ってきた理由 OPEN日は深夜1時から並んだ人も

人気の浮き沈みが激しい日本のスイーツ界で、繰り返し「ブーム」を再燃させてきたのがドーナツだ。

日本でドーナツが広がったのは、1971年に大阪に1号店を出したアメリカ・ボストン発祥のミスタードーナツがきっかけといわれている。今や専門チェーンとしては国内最大で、1057店（2025年9月末時点）の店舗網を広げている。

2006年にはクリスピークリームドーナツが上陸。長蛇列で話題になり急拡大ののち閉店が相次いだ。だが、現在は再び87店まで増やしてきた（2月時点）。

その間にはコンビニドーナツや、2022年にオープンした「I’m donut？」に始まる生ドーナツのブームが起きている。なお、I’m donut？は国内9店舗（グルテンフリーブランドは含まない）のほか、ニューヨーク、台湾、韓国にも展開している。

ドーナツといえば、小麦粉が主成分の生地を輪にして揚げたものが定番。シンプルなだけに、多様な展開が可能になっていることが、厳しい日本のスイーツ市場で何度もブームを起こすことができているゆえんなのかもしれない。

ランディーズドーナツがやってきた

そして、2025年に再び、新たなブームの火種が持ち込まれた。アメリカ・ロサンゼルスのドーナツチェーン、ランディーズドーナツが第1号店渋谷代官山店を5月にオープン、さらにテイクアウト専門店を新宿駅、東京駅に9月、12月と相次いでオープンしたのだ。

渋谷代官山店は初日、午前1時から並ぶ人もいたほどの反響を呼んだ。直近にオープンした東京ギフトパレット店も、オープン1カ月でまだ混雑が続いている。

ランディーズドーナツは1952年創業で、アメリカではロサンゼルスを中心に27店舗を展開している（2026年2月現在）。チェーンとしてはあまり大きくないように思えるが、2019年の韓国への出店を皮切りに、フィリピン、サウジアラビア、メキシコなど海外出店を積極的に進めている最中だ。