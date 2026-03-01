【キャンピングカーの世界にも電動化の足音】キアの次世代電動モビリティ｢PV5｣をベースにしたBEVキャンパー｢PV5キャンパーC/P｣を徹底検証

カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みとして、100％電気で走るBEV（バッテリーEV）が注目を集めている。乗用車はもちろん、商用トラックやバス、バイクなど、近年はさまざまなジャンルで新型の電動車が発表されているが、キャンピングカーのジャンルにもBEVモデルが登場。総合キャンピングカーメーカーのLACホールディングスが開発した「LAC EVキャンパーP」と「LAC EVキャンパーC」がそれだ。

BEVキャンパーのベースはキア「PV5」

ベース車には、2026年春に国内導入が予定されている韓国・キア（KIA）の次世代電動モビリティ「PV5」を採用。EVキャンパーPは乗用ミニバンの「PV5パッセンジャー」を使った車中泊仕様、EVキャンパーCは商用バンの「PV5カーゴ」を使った8ナンバー・キャンピングカー仕様となる。

いずれも71.2kWhという大容量の純正バッテリー（ロングレンジ・タイプ）を活用し、BEVならではの快適な車内環境を実現。一般的なキャンピングカーに搭載されているサブバッテリーを積載しなくても、電子レンジやエアコンなど、家電製品を存分に使えるなどのメリットがあるという。

当記事では、そんなPV5キャンピングカーを「ジャパンキャンピングカーショー2026（2026年1月30日～2月2日・幕張メッセ）で取材。主な特徴や魅力を紹介するとともに、BEVをベースとするキャンピングカーの可能性などについても検証する。