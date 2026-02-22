｢お似合いすぎる｣｢雰囲気が似てるよね？｣の声相次ぐ…【金メダル《りくりゅうペア》】の"相性"を裏づける科学的理由

「龍一くんって、信頼できる雰囲気がある」

「璃来ちゃんと龍一くん、すごくお似合い」

SNS上で話題になっている「龍一くん」「璃来ちゃん」とは、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックの金メダリスト・三浦璃来選手（24歳）と木原龍一選手（33歳）のことだ。

「りくりゅう」の“相性”は科学的に説明できる？

2026年2月16日、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックのフィギュアスケート・ペア。この「りくりゅう」ペアが、ショートプログラム5位から怒濤の逆転を果たし、フリーで世界歴代最高得点158.13点をマーク。合計231.24点を出して、日本フィギュア史上初のペア金メダルを獲得した。

その朗報に際して、SNSやネット上のコメントは冒頭のような話題で埋まっていたのだ。

見る人にそのような印象を抱かせるのは、競技上の相性だけでなく、かもし出す雰囲気や「見た目」も関係しているのではないか。そしてそれが結果的に、成果やスポンサー契約にもつながっている。

実は、脳科学と心理学の知見からそれらを裏づけることができるのだ。詳しく解説していきたい。