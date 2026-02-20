小泉･安倍政権も泣かされた｢チルドレン｣の宿痾､圧勝の高市政権が抱え込んだ66人の新人議員という"時限爆弾"

「120日前、衆議院の首班指名選挙で237票。過半数をわずか4票上回るだけの薄氷を踏む思いでの政権発足でございました。今回は350票を上回る安定した基盤の下で首班指名をいただきました」

「先の総選挙において70年余りの自由民主党の歴史の中で、最も多い議席数によって高市政権を信任してくれた国民の皆様に厚く、厚く御礼を申し上げます」

第221回特別国会が2月18日に召集され、高市早苗氏が第105代首相に選任された。その日の夜に官邸で行われた記者会見で、高市首相は頭を下げた。

参議院では1回目で過半数を得られず、決選投票にもつれ込んだが、衆議院では1回目の投票で465票中354票を獲得。うち66票は、2月8日の衆院選で初当選した新人議員が投じている。

衆院選が生んできた数々の「チルドレン」

衆院選は別名「政権選択選挙」と呼ばれ、これまでも選挙によって勢力が大きく変動し、大量の新人議員を誕生させてきた。

2005年の「郵政選挙」では、小泉純一郎首相（当時）が郵政民営化に反対する現職候補に“刺客”を送るなどで、83人の「小泉チルドレン」と呼ばれる新人議員が誕生した。東京ブロック単独1位で当選した上智大学の猪口邦子名誉教授は、第3次小泉改造内閣で少子化・男女共同参画担当相に抜擢された。