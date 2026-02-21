消えゆく｢日本のシシャモ｣と何度も資源回復する｢北欧シシャモ｣の決定的な違い

スーパーに並び、居酒屋などでもおなじみの食材「シシャモ」。ただ、店頭で「シシャモ」として流通しているものの多くは国産ではなく、主に北大西洋で漁獲されるカラフトシシャモ（以下、シシャモ）が占めています。主な産地はアイスランドやノルウェーなどです。

皆さんが普段食べている干しシシャモは、こうした原料をいったん冷凍したうえで加工しています。このため加工業者は、継続して加工していくために通常1～2年分の在庫を持っているものなのですが、実はその在庫もそろそろ限界が見え始めるタイミングです。

シシャモの供給体制に「黄色信号」でも安心なワケ

主要産地の一つであるアイスランドでは、2月に入って漁が本格化しています。アイスランドでは、資源が減少傾向にあったため保護の目的で2024年に禁漁を実施しました。そして翌年も、例年なら10万トン単位で漁獲するところ、わずか9000トンのみに漁獲量をとどめています。

もう一つの主要産地であるノルウェーでも、2025年と2026年の2年間の禁漁によって、資源量が底を打って回復する「V字回復」待ちとなっています。

こうした事情から今年（2026年）はアイスランド産の原料頼みです。当たり前のように食べているシシャモですが、実はその供給体制に黄色信号が灯っていたのです。