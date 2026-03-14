アラフィフで子ども｢申し訳ない｣｢タバコやめられない｣…大学費用は足りるのか？54歳2児父､高齢育児の本音

✎ 1〜 ✎ 25 ✎ 26 ✎ 27 ✎ 28
宇乃 さや香 : フリーライター
2026/03/14 8:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
仕事中の中山さんの様子（写真：中山さん提供）
この記事の画像を見る(17枚)

運輸業界に勤める中山さん（仮名・54歳）は11歳年下の妻と約10年前に出会い、現在は9歳・4歳のふたりの息子を育てているアラフィフパパだ。

アラフィフ子育て「不安も多い」「YouTube様々」54歳父の現実

前編では、昔ながらの手作りのある暮らしを大切にしたいと考える中山さんが「週末の布オムツ育児ライフ」を実践する様子や、妻と出会ったきっかけ、何かと迷いがちだった20・30代と比べて「迷いが少なくなってきた」50代での育児を楽しむ様子などについて紹介した。

画像をクリックすると本連載の過去記事にジャンプします

50代での育児を「意外と悪くない」と満喫する一方で「お金のことに関してだけは不安が大きい。それがアラフィフ育児のデメリットかもしれない」と肩を落とす。

「貯蓄も一応していますが、この調子で生活していたら『息子たちを大学に行かせてあげられるのかな』と不安になります。今の会社は人手不足が深刻で、一応定年はありますがその後も多分雇用は継続できると思います。

65歳を過ぎたら、年金をもらいながら働き続けられるところまでは働きたい。妻は今専業主婦をしていますが、もう少し子どもが大きくなったらパートに出る予定です。そのタイミングは妻に任せようと思っています」

次ページYouTubeで次男を起こす朝
関連記事
特集一覧
イランショック
新着あり
「責任ある積極財政」は日本経済を、強く豊かにするのか。
新着あり
JR東日本 運賃値上げの余波
JTの逆襲
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事