松田聖子｢夏の扉｣､山下久美子｢赤道小町ドキッ｣など昭和の名曲が多数… ｢はるな愛の半生｣を描く映画《This is I》が"国内外で話題"のワケ

テレビ業界に詳しい長谷川朋子氏が「今見るべきネット動画」とその魅力を解説する本連載。

今回は、タレント・はるな愛の人生を基にした映画『This is I』（Netflix）を解説します。

「いつか聖子ちゃんのようなアイドルになりたい！」

2月10日に全世界配信されたNetflix映画『This is I』が、配信初週の公式グローバルランキングで10位に入りました。日本では1位の好成績です。台湾、香港でもランクインする結果を残しています。

松田聖子、中森明菜、TRF、渡辺美里、そして松浦亜弥——。昭和から平成にかけてのヒット曲が並ぶこの作品は、はるな愛の人生をモチーフにした物語です。

主人公はテレビの向こうに映るスターに憧れ、「いつか聖子ちゃんのようなアイドルになりたい！」とひそかに願う1人の少年・ケンジ。「なりたい自分」に少しでも近づこうと模索します。

その歩みは決して順風満帆ではありません。幼少期から性別への違和感を抱き、周囲の偏見や時代の空気に向き合いながら、幾度も挫折を味わいます。それでも、立ち上がることを選び続けるのです。

ケンジを演じるのは、オーディションで抜擢された18歳の高校生・望月春希です。製作陣によれば、トランスジェンダー当事者を含む大規模なオーディションの中で、ひときわ強烈な存在感を放っていたそう。演技経験の浅さを思わせない、揺れる感情を繊細に表現する姿に思わず引き込まれます。