ドラゴン桜では｢受験直前､3日寝ないで勉強｣東大合格者が体調管理より"無茶"すすめる背景に《拭えない後悔》

✎ 1〜 ✎ 230 ✎ 231 ✎ 232 ✎ 233
西岡 壱誠 : ドラゴン桜2編集担当
2026/02/24 11:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
漫画『ドラゴン桜』
（漫画：©︎三田紀房／コルク）
「頭がいい」といわれる人の特徴になるような能力というのは、先天的に決められている部分があると考える人が多いのではないでしょうか。その考えを否定するのが、偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠氏です。漫画『ドラゴン桜2』（講談社）編集担当も務めた西岡氏が、後天的に身につけられる「東大に合格できるくらい頭をよくするテクニック」を伝授するこの連載。
連載を再構成し、加筆修正を加えた『なぜか結果を出す人が勉強以前にやっていること』は、3万部超のベストセラーとなっています。連載第224回は、受験直前の勉強についてお話しします。
著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。

2次試験直前のアドバイス

なぜか結果を出す人が勉強以前にやっていること
『なぜか結果を出す人が勉強以前にやっていること』（東洋経済新報社）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします

日本の最難関大学である東京大学の2次試験が、今年も2月25日・26日に迫っています。毎年この時期になると、私は自分が担当している生徒たちのことを思い、受験生でもないのに心臓がドキドキして緊張してしまいます。

そんな受験直前の時期、生徒たちから「最後のアドバイスをください」と頼まれることがあります。本番を目前に控えた彼らに、私がいつも伝えているメッセージ。それは意外かもしれませんが、「無茶をしろ」という言葉です。

「え、無茶をするな、じゃないの?」と驚かれる方もいるでしょう。確かに一般的には、受験直前は体調管理が最優先で、無理をせず規則正しい生活を送るべきだと言われています。特に今の時期はインフルエンザも流行しており、しっかり睡眠を取ることの重要性は誰もが知っています。

次ページそれでもあえて伝えたいことは…
関連記事
特集一覧
生保「スパイ活動」の実相
アカデミックシフト 社会人から大学教授になる方法
高市「歴史的圧勝」で何が起きるか
ミダスキャピタルの正体
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事