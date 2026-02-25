中国で大容量1万mAh級スマホ続々登場。バッテリーが｢最強の差別化｣になるも日本には来れない壁

ここ最近、モバイルバッテリーの火災や爆発事故のニュースを目にする機会が明らかに増えている。スマートフォンが生活必需品となり「電源が切れる」ことへの不安から、モバイルバッテリーを持ち歩くことは今や当たり前だろう。ところが中国ではこの1年でスマートフォンのバッテリー容量が一気に大型化し、iPhoneのほぼ倍となる1万mAh級のモデルが次々と登場している。

「1万mAhスマホ」がついに現実に

スマートフォンの使い方は、この数年で大きく変わった。動画配信やゲームに加え、最近ではAIサービスまでスマホで利用するようになり、かつてはPCで行っていたような高度な処理も日常的にスマートフォンに任せるようになっている。その結果、朝に満充電したスマートフォンのバッテリーが夜にはほとんど残っていない──そんな経験は、今や多くの人にとって日常的なものだ。

現在販売されている一般的なスマートフォンのバッテリー容量は、おおよそ5000mAh前後である。小型モデルではそれより少ないケースも多い。一方で、この容量自体はここ数年ほとんど変わっていない。増え続けるスマートフォンの消費電力に対応しきれず、バッテリー切れを避けるためにモバイルバッテリーを携帯する人がますます増えている、というのが現状だ。

ところが中国の状況は大きく異なるっている。スマートフォン内蔵バッテリーの大容量化が、この1年で急速に進んだのである。2025年のはじめ頃から、従来より容量を約1.5倍に拡大した7000～8000mAhクラスのモデルが相次いで登場した。しかもこの流れはハイエンドモデルにとどまらず、1万～2万円台で購入できる低価格モデルにまで広がっていった。