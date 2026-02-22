｢不倫現場直撃→即別居｣　妻の不倫で泥沼離婚｢シンパパ｣が語る複雑な"胸中"　なぜ？もつれた末に父親が親権を取れたワケ　面会交流は迷ったが…

家事や育児、介護などの分担をめぐって、家族間で言い争いが増えて、一緒にいて心地よい存在だったはずの家族が、いつのまにか「つかれる存在」になってしまった……そんな話を聞くことがよくあります。
どうして自分の不満が家族に伝わらないの？ どうしたら「つかれない家族」になれるの？ そんなふうに「つかれる家族」と「つかれない家族」を考察するこの連載。
「つかれる家族」の行き着く形のひとつが「別居・離婚」ですが、今回はあるシングルファーザー（SNSアカウント名「子連れ狐」さん）のインタビューです。不倫からの泥沼離婚、それでも共同養育がうまくいったワケは？
過去の「別居・離婚」シリーズ…
第1回：有識者インタビュー①共同親権がモメるワケ
第2回：有識者インタビュー②親権の海外事情
第3回：有識者インタビュー③DV・モラハラを根本的に解決する方法
第4回：元夫婦インタビュー①モラハラ離婚からの復活
第5回：元夫婦インタビュー②スペインの共同親権
第6回：有識者インタビュー④イングランドの家裁の取り組み
第7回：有識者インタビュー⑤泥沼離婚に陥らない方法
第8回：有識者インタビュー⑥共同養育がうまくいかない親の特徴
第9回：当事者インタビュー①DV離婚とそのトラウマ
第10回：「有識者インタビュー⑦DVの本質とトラウマケア」
第1回：有識者インタビュー①共同親権がモメるワケ
第2回：有識者インタビュー②親権の海外事情
第3回：有識者インタビュー③DV・モラハラを根本的に解決する方法
第4回：元夫婦インタビュー①モラハラ離婚からの復活
第5回：元夫婦インタビュー②スペインの共同親権
第6回：有識者インタビュー④イングランドの家裁の取り組み
第7回：有識者インタビュー⑤泥沼離婚に陥らない方法
第8回：有識者インタビュー⑥共同養育がうまくいかない親の特徴
第9回：当事者インタビュー①DV離婚とそのトラウマ
第10回：「有識者インタビュー⑦DVの本質とトラウマケア」
シンパパ「子連れ狐」さんにインタビュー
特集一覧特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら