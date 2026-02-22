｢不倫現場直撃→即別居｣　妻の不倫で泥沼離婚｢シンパパ｣が語る複雑な"胸中"　なぜ？もつれた末に父親が親権を取れたワケ　面会交流は迷ったが…

ハラユキ : イラストレーター、コミックエッセイスト
2026/02/22 9:00
家事や育児、介護などの分担をめぐって、家族間で言い争いが増えて、一緒にいて心地よい存在だったはずの家族が、いつのまにか「つかれる存在」になってしまった……そんな話を聞くことがよくあります。
どうして自分の不満が家族に伝わらないの？ どうしたら「つかれない家族」になれるの？ そんなふうに「つかれる家族」と「つかれない家族」を考察するこの連載。
「つかれる家族」の行き着く形のひとつが「別居・離婚」ですが、今回はあるシングルファーザー（SNSアカウント名「子連れ狐」さん）のインタビューです。不倫からの泥沼離婚、それでも共同養育がうまくいったワケは？
シンパパ「子連れ狐」さんにインタビュー

漫画
次ページ男性の親権獲得は珍しい
