399.3万円～スズキ｢eビターラ｣の価格は妥当か？ 出来ばえの良さに自信を持つ一方で難航した価格設定の答え

世界戦略車と、いさましい響きを持つ言葉とともに開発されたのが、スズキ「e VITARA（eビターラ）」。

BEV（ピュアEV）で、悪路での走破性やシャープな走りを持つことをセリングポイントにする。

2026年1月に発売されたeビターラは、厳密にいうと「BEV世界戦略車第1弾」。日本に先行して、イギリスを含めたヨーロッパ10カ国以上に導入されている。

この先、インドやオーストラリア、ニュージーランドなど、広い地域での販売も計画されていて、現在、供給体制を整えているところだそうだ。

たしかに、デザインよし、パッケージングよし（広い）、そしてベース車両は400万円台を切る設定、かつ、走りもスムーズと条件はいい。スズキは、その出来ばえに自信を見せる。

日本では、従来のスズキのディーラーに加え、スズキブランドの2輪車を扱ってきたローカルの整備工場でも販売したいとする。

「Hayabusa」や「KATANA」といった2輪車と、BEVのeビターラが併売されたら、それこそ、あらまほしき近未来の日常風景ではないかなと私は思う。

小さくて広いボディに2WDと4WDを用意

eビターラの長所を具体的に見ていこう。ひとつは、パッケージング。全長4275mmの車体に対して、2700mmのロングホイールベースを組み合わせているので、小さくて広い。

もうひとつは、4WDの設定があること。前輪駆動版と、4WD版とが用意される。

日本では販売されないようだが、トヨタブランドでも「“アーバン”クルーザー“エベラ”」の車名を持つ兄弟車が発表されており、同じスズキの工場製。

4WDもあるコンパクトなBEVとして日本で乗れるのは、eビターラのみだ。