東京の場末"住みたくない街"人口増の意外なワケを地元住民たちが明かす　｢線路沿いにはバーボンロード｣｢この街にはすべてがそろっている｣

✎ 1〜 ✎ 32 ✎ 33 ✎ 34 ✎ 35
末並 俊司 : ライター
2026/03/01 7:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
蒲田
蒲田の駅前（筆者撮影）
この記事の画像を見る(18枚)
ヤンキーが多い、治安が悪そう。いろいろ言われてきた東京にある場末の街。だけど、「住むとちょっといい」。だから人口も増えている。
この連載では、一般的な「住みたい街ランキング」には登場しないけれど、住み心地は抜群と思われる街をターゲットに定め、実際に歩き、住む人の声と、各種データを集めてリポート。定番の「住みたい街」にはない「住むと、ちょっといい街」の魅力を掘り起こしていく。

とくに危ない？7丁目

「ネットで、首都圏の住みたくない街ランキングを検索すると、絶対に蒲田が上位に上がってるんですよね」

編集者とのそんな会話から、今回の街が決まった。住みたくない街ランキングは、きちんとアンケートを取ったであろうものから、かなりいい加減っぽいものまで玉石混交だ。しかし、どのランキングを見ても、確かに蒲田はトップ5くらいまでのどこかにいる。

これ、芸能人の不人気ランキングと同様で、「有名で好かれているからこそアンチも多い」という現象なのではないか。きっとそうに違いない。ということで、蒲田を訪ねてみることにしたわけだ。結論からいうと、蒲田は住むとかなりいい街だ。

住みたくない街ランキングの「住みたくない理由」を見ると、いろいろ挙げてはいるが、要するに”雰囲気が怖い”に収束されるようだ。蒲田駅から東急池上線で2駅の池上に事務所を構える「不動産クリニック（東京都大田区池上3-39-12）」の代表取締役・鈴木豪一郎さんは次のように語る。

「雰囲気が怖いというのは20年くらい前のイメージですね。今ではそんなでもないですよ」（鈴木さん）

不動産クリニック 蒲田
「不動産クリニック」代表取締役・鈴木豪一郎さん。事務所のあるビルの屋上にて（筆者撮影）

とはいえ警視庁の統計「犯罪発生状況」（2025年累計）を見ると、例えば、駅西側の「大田区西蒲田7丁目」は、暴行：15件／傷害：17件、侵入窃盗：3件／オートバイ盗：1件／自転車盗：81 件／万引き：42 件／置き引き：4件／詐欺：12件――と、かなりヤバそうだ。

次ページこの10年で1万人増えた蒲田地区
関連記事
特集一覧
造船復興 ニッポンの新針路
生保「スパイ活動」の実相
本当に強い大学2025
高市「歴史的圧勝」で何が起きるか
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事