異色！｢オール日本ロケ｣のハリウッド映画『レンタル･ファミリー』 ロケ地に選ばれた､京都や北海道ではない《すばらしい日本の名所》はどこ？

2月27日、「オール日本ロケ」で制作されたハリウッド映画が公開されることをご存じでしょうか。

その作品名は、日本とアメリカの国際共同製作『レンタル・ファミリー』。2025年11月のアメリカ公開以降、続々と世界約80カ国で公開され、この度、作品の舞台となった日本で満を持しての公開となります。

既にアメリカでも大きな評判を呼んでいる本作。25年9月に「トロント国際映画祭」でプレミア上映され、アメリカでの公開初週の興行収入は330万ドルに上り、トップ5入りとなり注目されました。

「オール日本ロケ」のハリウッド作品は希少

主演は、『ザ・ホエール』（22年）でアカデミー賞主演男優賞を獲得した、ハリウッド俳優のブレンダン・フレイザー氏。東京で暮らす落ちぶれた俳優・フィリップを演じています。

ストーリーは、フィリップがふとしたきっかけで「日本に実在する仕事」である「レンタル家族」の職に就くところから始まります。他人の人生の中で「“仮の”役割」を演じ、それぞれの家族が迎えた人生の節目におけるさまざまな体験をする、というもの。

映画『37セカンズ』（20年）などで知られる日本人監督のHIKARI氏がメガホンを取り、平岳大さん、山本真理さん、柄本明さん、ゴーマン・シャノン・眞陽（まひな）さんなどの共演も見どころのヒューマンドラマとなっています。