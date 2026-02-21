【りくりゅう金メダル】木下グループが17年支え続けたペア競技､世界を制する｢独自の強化システム｣に化けるまで

2026年ミラノ・コルティナ冬季五輪、フィギュアスケートのペア種目で、三浦璃来さんと木原龍一さんの「りくりゅう」ペアが金メダリストとなった。

日本はフィギュアスケート強豪国だが、男女シングルに比べてペアは苦しい時期が長かった。国内の注目度も高くはなかった。そうした中で「日本初」の快挙を重ねてきたのがりくりゅうだ。2023年の世界フィギュアスケート選手権で優勝（24年2位、25年優勝）。2026年、期待と注目の中で迎えた五輪でも王者にふさわしい演技で金メダルを獲得した（団体でも日本の銀メダルに大きく貢献）。

今や押しも押されもせぬ世界トップのりくりゅう。2019年結成のペアが大きく花開いていく過程に伴走し、支援を続けてきたのが木下グループだ。

「りくりゅう」が所属、木下グループはどんな会社か

木下グループと聞いて、どんな会社をイメージするだろうか。傘下の木下工務店だろうか。「コロナ禍でPCR検査センターを空港や繁華街に展開した会社」だろうか――。実はフィギュアスケートファンにとって同社の名は、「フィギュア支援に熱心な会社」として聞き慣れたものだ。

2026年2月16日、ミラノ・コルティナ五輪で三浦璃来さん・木原龍一さんがフィギュアスケート、ペア種目の金メダリストとなった。「りくりゅう」ペアが木下グループに所属していることから、いま改めて同社が注目されている。

東洋経済はおよそ3年前、23年に木下グループを取材している。きっかけは国内外のトップスケーターが多数出演するアイスショー「スターズ・オン・アイス ジャパンツアー2023」だった。このショーでは全公演に、「木下グループプレゼンツ」の文言がついていた。木下グループはなぜ名門ショーを主催し、選手を支援しているのか――。