｢G-SHOCK｣が10分の1サイズに カシオの『指につける時計』が成熟市場に開けた"意外すぎる風穴"

カシオが発売した「指時計」（指輪型の時計）が大人気だ。2024年12月に最初の商品（「CASIO RING WATCH CRW-001」＝リング）が発売されると予約分は即完売。

そして昨年11月には同社の人気腕時計「G-SHOCK」を小型化した「G-SHOCK nano」（商品名は「“G-SHOCK nano” DWN-5600」＝ナノ。税込み価格1万4300円）も登場した。

なぜ、“腕ではなく指につける時計”を開発し、積極的にシリーズ展開しているのか。G-SHOCK nanoの企画責任者に聞いた。

10分の1サイズで「20気圧防水」を実現

「“G-SHOCK nano”は計画比で130％の売れ行きと大変好調です。通常のG-SHOCKの約10分の1のサイズですが品質はほぼ同等。G-SHOCKの特長である耐衝撃構造と防水性も備えています」

カシオ計算機の小島一泰氏（時計事業部 商品企画部 第一企画室 チーフプランナー）は、こう話す（以下、発言は同氏）。小島氏は1992年入社後にG-SHOCKやBABY-Gの機能時計デザインを担当。現在はG-SHOCKとPRO TREKの企画推進責任者を務めている。

まずは「ナノ」の開発で苦労した点を聞いてみた。