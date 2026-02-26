Adoが初告白｢社会に飲み込まれるのが怖かった｣。不登校､クローゼットで録音…『うっせぇわ』ヒット裏で自己否定した日々のこと

池田 鉄平 : ライター・編集者
2026/02/26 8:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
Ado
Adoは自伝的小説『ビバリウム Adoと私』を通して、何を語るのか（画像：ユニバーサル ミュージック）
この記事の画像を見る(4枚)

歌でしか語ってこなかった少女が、はじめて自分の人生を言葉にした。

Adoの自伝的小説『ビバリウム Adoと私』には、「うっせぇわ」で時代を撃ち抜くまでの時間と、その裏側にあった現実が綴られている。

発売を前にした今、彼女は静かに緊張を口にする。

「『うっせぇわ』の頃しか知らない人が読んだら、どう感じるだろうって」

それでもAdoは言い切る。

「私は変わりません。これからも私のまま進んでいきます」

筆者がAdoに初めてインタビューしたのは、ファーストアルバム『狂言』の頃だった。

あれから数年。「新時代」はApple Musicグローバルチャートで日本楽曲初の世界1位を記録し、2025年には世界ツアー「Ado WORLD TOUR 2025 "Hibana"」で約50万人を動員した。

それでも彼女の語り口には、当時と変わらない内省の静けさがある。

その奥には、10代の頃から抱え続けてきた感覚が潜んでいる。

「社会に飲み込まれてしまうんじゃないか」という怖さ

Adoは10代の頃、社会に対して強い憧れと同時に、拭えない怖さも抱いていた。

次ページ理想の大人は「自立している人」だった
関連記事
特集一覧
高市「歴史的圧勝」で何が起きるか
忍び寄る市場ショック
生保「スパイ活動」の実相
アカデミックシフト 社会人から大学教授になる方法
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事