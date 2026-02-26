Adoが初告白｢社会に飲み込まれるのが怖かった｣。不登校､クローゼットで録音…『うっせぇわ』ヒット裏で自己否定した日々のこと

歌でしか語ってこなかった少女が、はじめて自分の人生を言葉にした。

Adoの自伝的小説『ビバリウム Adoと私』には、「うっせぇわ」で時代を撃ち抜くまでの時間と、その裏側にあった現実が綴られている。

発売を前にした今、彼女は静かに緊張を口にする。

「『うっせぇわ』の頃しか知らない人が読んだら、どう感じるだろうって」

それでもAdoは言い切る。

「私は変わりません。これからも私のまま進んでいきます」

筆者がAdoに初めてインタビューしたのは、ファーストアルバム『狂言』の頃だった。

あれから数年。「新時代」はApple Musicグローバルチャートで日本楽曲初の世界1位を記録し、2025年には世界ツアー「Ado WORLD TOUR 2025 "Hibana"」で約50万人を動員した。

それでも彼女の語り口には、当時と変わらない内省の静けさがある。

その奥には、10代の頃から抱え続けてきた感覚が潜んでいる。

「社会に飲み込まれてしまうんじゃないか」という怖さ

Adoは10代の頃、社会に対して強い憧れと同時に、拭えない怖さも抱いていた。