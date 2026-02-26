献立は1週間分を暗記——80歳｢スーパー寮母｣の日課と段取り。若者の暮らしを支えて半世紀､学生寮を続ける活力はどこから？

京都・岩倉で50年以上にわたり学生を見守り続けてきた「京都学生グリーンハイツ」。ここに、80歳を迎えてもなお、35人の学生のために毎日16合の米を炊く寮母・西川勝子さんの日常がある。

京都市左京区にある「京都学生グリーンハイツ」は、京都大学や京都産業大学などの学生が暮らす食事付き学生寮だ。かつては旅館だったこの場所は、1973年に夫・元治さんの決断で現在の形に建て替えられた。

夫の亡きあと、学生寮を一手に引き受けた勝子さんは、このように振り返る。

「夫は『貯金よりも人生を楽しんだ方がええ』というタイプで、建て替え費用を工面するのに苦労しました。でも、怖くなかったです。建て替えた方が絶対にいい。学生さんが必要としてくれている寮だから大丈夫って思っていました」

厨房を背にした食卓で笑顔を絶やさない彼女は、80代とは思えないほど若々しい。勝子さんの健康の秘訣はなんだろうか？ 雪が舞う1月、その理由を知るべく勝子さんの一日をのぞいた。

35人分の食材を求めてスーパーをはしご

勝子さんの一日は早朝4時から始まる。まだ誰も起きていない静かな寮内にある自室で、彼女は1時間半をかけてストレッチと筋トレを行う。日課である腹筋45回は欠かさない。

自室の扉を開けたら、もう仕事場だ。5時半にはキッチンに入り、35名分の朝食準備に取り掛かる。