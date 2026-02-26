50年学生を見てきた寮母が気にかける｢最近の親子と若者｣の変化。だからこそ貴重な｢食事付き35人の共同生活｣

「いろんな子を50年間見てきて、心に病を持つ子が本当に増えてきたと感じます。これは、非常に根が深いです」

そう語るのは、京都学生グリーンハイツの寮母、西川勝子さん（80）だ。

勝子さんが運営するのは、京都・岩倉に位置する朝夕食事付きの学生寮。京都大学、京都産業大学などの学生が入居し、毎年満室になるほど人気がある。半世紀以上にわたり学生たちを見守ってきた勝子さんは、若者の間で「心に病を持つ子」が増えている現状を静かに語ってくれた。

取材の中で彼女が発した「根が深い」という言葉。そこには妙な重さがあった。彼女が見てきた学生の生活や、若者が抱える心の揺れとは？ 筆者は現地に赴き、寮母である勝子さんの話を聞いた――。

我が子の欠点を並べる親への“違和感”

勝子さんが「根が深い」と語るのは、幼少期からの環境が影響していると感じているからだ。学生が入居する前に必ず親子と顔合わせを行うのだが、そこで親子関係の歪みを感じることも時々あるという。

最も危惧するのが、親が本人の目の前で我が子の欠点を並べ立てるケースだ。

「私の前で、『この子は嘘をつく』『しっかりできない』『だまされないでください』とかね。そう親に言われている時、その子はうつむいて暗い顔をしています。きっと今まで、人前で親からそう言われ続けてきたのだろうと察します」（勝子さん）