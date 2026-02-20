オードリー若林正恭が休養も…放置してはいけない"喉の不調"――3週間続く声枯れに要注意。医師が教える自分の声を守るための"喉ケア術"

先日、お笑いコンビ・オードリーの若林正恭さん（47）が、喉の不調を理由に3週間の休養を発表しました。若林さんは“しゃべること”をなりわいにしていますが、今回のニュースを「人気商売ゆえの職業病」と他人事と捉えてはいけません。

実は、働き盛りの特に50代のビジネスパーソン（なかでも男性）にとって、喉の不調はキャリアを揺るがす重大なサインともいえるのです。

少し声が枯れているぐらい…

ビジネスの最前線において、「話をすること」はコミュニケーションの大事なツールの1つであり、ビジネスチャンスをつかむ最強の武器ともいえるでしょう。

ただ、多くの人は喉や声への関心が低く、多少調子が悪くなっても、「少し声が枯れているだけだから、風邪だろう」ぐらいにしか思わず、そのまま放置しがちです。しかし、医師の視点から見れば、その“声の変化”こそ体からの切実なSOSである可能性が高いのです。

本稿では、喉の不調と関係する病気や、声の不調を招く意外な日常生活、そして最新の医学知見に基づいた「声を守る方法」について解説します。

（※なお、本稿は若林さんの喉の不調の原因について、言及するものではありません）