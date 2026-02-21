《コメ約800kgを船便で輸送》メダルラッシュを食事で支える｢日本代表の秘密基地｣の裏側　ミシュランシェフ×味の素×JOCの"本気度"

2026/02/21 6:30
ミラノ五輪で選手たちに提供されている、ミシュランシェフ監修メニューとは？ フィギュアスケートペアの木原龍一選手と三浦璃来選手の“りくりゅう”ペア（写真：ⓒJOC／味の素社）
この記事の画像を見る(16枚)

イタリアのミラノで連日、世界の頂点をめざすアスリートたちがしのぎを削っている。日本チームのメダル数は金5個、銀7個、銅12個（2月20日17時時点）とこれまでで最高の数を獲得した。その華やかな競技の裏側で、日本選手団の生命線ともいえる基地が選手たちを支えている。

「TEAM JAPAN」の選手やスタッフを対象に、日本オリンピック委員会（JOC）が設置し、味の素が運営する「JOC G-Road Station」。選手村から徒歩5分のこの栄養サポート拠点で提供されるのは、ミラノ在住のミシュランシェフ、徳吉洋二さんが監修した「Power Gyoza DON」をはじめとした日本食だ。

コメは日本から800kgを船便で持ち込んだ

一般的に、ミシュランシェフの料理と聞けば、贅を尽くした料理を想像するかもしれない。しかし、ミラノのサポート拠点で提供されるのはスペシャルメニューの「Power Gyoza DON」のほかに「竹の子の含め煮」や「ぶり大根」といった家庭料理を思わせるもの。

これらは日本からパウチ食品として持ち込み、期間中にミラノはじめ3カ所のサポート拠点でも提供されている。

左が中井亜美選手、右奥が坂本花織選手、右手前が千葉百音選手（写真：ⓒJOC／味の素社）
スピードスケートの森重航選手と徳吉洋二さん（写真：ⓒJOC／味の素社）
徳吉さんが調理準備をしている（写真：ⓒJOC／味の素社）

味の素は今回のサポート拠点運営のために食材や調理器具を段ボールで約200箱空輸、コメは日本から約800kgを船便で持ち込んだ。その中には日本製の炊飯器も含まれる。

