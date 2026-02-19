永田町で広がる《幻の麻生議長説》の噂､高市首相｢超一強｣状態でも拭いきれない"参院の壁"と"自壊"への懸念

衆議院選挙での自民党の歴史的圧勝を受けて、第2次高市内閣が2月18日夜に発足した。「高市人気」によって自民党が衆院の総議席数の3分の2を超える316議席を獲得したことで、高市早苗首相は「まさに向かうところ敵なしの“超一強”」（自民党長老）となった。それゆえ首相自身も、憲法改正を含めて「国論を二分する課題に果敢に挑む」と、今後の政権運営への自信と意欲をにじませる。

衆参両院での首相指名を受け、高市首相は「内閣の継続性」から全閣僚を再任。その一方で、会期150日間の特別国会の運営を取り仕切る議院運営委員会と国会対策委員会の両委員長をはじめとする主要常任委員長人事を見ると、側近や親高市派の起用が目立つ。そうした人事をめぐる党内の不満・反発も少なくない。

とくに、今回の衆院選の“司令塔”でもあった首相最側近の古屋圭司選対委員長を衆院憲法審査会の会長に起用したのは、「在任中に憲法改正に挑む考えを明確にした人事」（政治ジャーナリスト）と受け止められている。

加えて、古屋氏の後任に「旧安倍派5人衆」の1人だった西村康稔元経済産業相を起用することについては、「いわゆる『裏金問題』の中心人物を表舞台に復帰させることで、『政治とカネ』批判の風化を狙った」（自民党長老）との見方が広がる。

「一強」に垣間見える不安の数々

高市首相は18日夜の第2次高市内閣発足後の記者会見で「（衆院選の大勝をもって）白紙委任状を得たという方もいるが、そのようなつもりはまったくない」と強調した。しかし、記者団との質疑の中で、まさに国論を二分する政治課題とされる憲法と皇室典範の改正について「挑戦し続ける」と言明した辺りは「一強独裁の本音」（同）と受け止められている。

こうした一連の動きの中で永田町関係者が注目していたのは、今も少数与党の状態が続いている参院での首相指名選挙だった。