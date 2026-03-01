専門医が教えるがん検診｢ムダな検査｣｢必要な検査｣――【肺がん】CTが必要な人･不要な人の違い【子宮頸がん】内診が嫌な人の注目の検査とは？
がん検診の種類は大きく2つ
一口にがん検診といっても、いろいろと違いがある。制度としてみれば、主催者と目的によって、大きく以下の3タイプに分かれる。
2.企業、あるいは加入している公的医療保険（健康保険組合など）が、従業員などの福利厚生に用意する検診（職域検診）
3.医療機関が用意したメニューから、個人が選んで受ける検診（人間ドックなど）
また、対象とする集団での死亡リスクを減らすことを目的とするのが「対策型検診」で、自分自身のがん死亡リスクを減らしたい、といった個人的な目的で実施されるのが、「任意型検診」である。
その点からすると、上記の1は「対策型検診」、3は「任意型検診」である。2は「対策型検診」とすべきとされるが、実態は「任意型検診」だろうと、齊藤医師が説明してくれた。
簡単にまとめると、以下の表のようになる（※外部配信先では表を閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください）。
