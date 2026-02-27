【モデルを細分化することで多くの顧客を生むビジネス】なぜフェラーリは成功を収めているのか､新型車｢849テスタロッサ｣のポジション

イタリアのスーパースポーツカーブランド、フェラーリの躍進が続いている。

2025年には全世界で1万3640台の新車を販売。売上高（Net Revenues）は71億ユーロ（約1兆3000億円）を超え、営業利益（EBIT）も21億ユーロ（約3800億円）を上まわった。まだ昨年の業績を発表していないメーカーもあるので断定的なことは言えないが、フェラーリがスーパースポーツカー界で最大の規模を誇っていることは間違いないだろう。

なぜ、フェラーリのビジネスはこれほどまでに成功しているのか。スペイン・セビリア地方で開催された新型車「849テスタロッサ」の国際試乗会に参加して秘密の一端が見えたので、ここでその模様をリポートしたい。

1050psの強心臓を持つ849テスタロッサ

排気量4.0リッターのV8ツインターボエンジンをキャビン後方に搭載し、ここに3基のモーターと高圧バッテリーなどで構成されるプラグインハイブリッド・システムを組み合わせた849テスタロッサのパワートレインは、システム出力（エンジンとハイブリッドシステムの合計）が1050psに達するモンスターマシンだ。

さすがに、これを上まわる量産モデルはフェラーリのラインナップにも存在しないため、フェラーリは849テスタロッサのことを「ラインナップのトップに位置するモデル」と説明する。

これを聞いて、フェラーリの歴史に詳しいファンであれば「おや？」と思われるかもしれない。なにしろ、1948年に誕生した第1号車以来、フェラーリの最高峰モデルには常にV12エンジンが積まれてきたからだ。