｢インバウンド失速｣でビジホが安くなった!? 《関東最強アパ》に5724円で宿泊してわかった"コスパ反則級"の実力…｢まるで高級リゾート｣

ホテル代がようやく安くなってきた！！

国土交通省が発表している『宿泊旅行統計調査』によると、インバウンド観光客の宿泊需要を測る重要指数「外国人延べ宿泊者数」は、2025年11月に前年同月比－3.7％（第2次速報値）。12月は－5.9％（第1次速報値）。これ以前の期間は前年比超えが当たり前だったことを考えると、劇的な変化が起きている。

格安ホテル続出！？ 国内旅行は今が絶好のチャンス！

では日本人の宿泊者数はどうかと言うと、2025年度は年間を通して、前年同月比を下回る見込みだ。こういった「需要減」も影響しているのだろう。ここ最近は5000～6000円代で宿泊できる、リーズナブルな価格帯のビジネスホテルが“戻って”きている。ホテルに安く泊まりたいのなら、今が絶好のチャンスなのだ。

私は2025年2月9日、「関東最強」「関東ナンバーワン」との呼び声も高い、『アパホテル＆リゾート＜横浜ベイタワー＞』に宿泊することにした。

同ホテルは日本最大級の2311室を有した、35階建ての超高層ホテル。2019年9月20日に開業して以降、全国のアパホテルの中でも大きな存在感を放っている。なんでも露天風呂付きの大浴殿や屋外プール、レストランやカフェなど、まるで高級リゾートのようなサービスが1棟の中で楽しめるそうなのだ。