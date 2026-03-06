いまだに経営者のトラウマ…2008年｢リーマンショック｣の真因　｢血流｣としての経済循環の悪化を解説

上野 泰也 : みずほ証券チーフマーケットエコノミスト
2026/03/06 15:00
経済イメージ
「リーマンショック」で起きていたことを、わかりやすく解説します（写真：kurosuke／PIXTA）
お金は「血液」にたとえられることがあります。血液が全身を巡って体を生かすように、お金も循環して社会と世界を動かしているのです。そのため、お金の流れが滞ると社会全体に大きな影響を与えてしまいます。2008年のリーマンショックもその一例です。
上野泰也氏の著書『本当の自由を手に入れるお金の減らし方』から、上野氏と娘・ミドリの対話形式で紹介します。

リーマンショックでは何が起きていたのか

ミドリ：リーマンショックって、結局何が起きたの？

上野：簡単に言うと、家を買うためのお金を借りすぎた人がたくさんいて、返せなくなって大変なことになってしまったんだ。

ミドリ：家を買うお金って、住宅ローンのこと？

上野：そう。ふつうは公務員やサラリーマンみたいに、毎月決まったお給料がもらえる人に貸すんだ。この人たちを「プライム層」という。

ミドリ：でも実際は違ったの？

上野：銀行がもっと儲けたくて、お給料が少ない人やアルバイトの人にも貸し始めた。こういう人たちを「サブプライム層」と呼ぶんだ。

ミドリ：お給料が少ない人にお金を貸して、ちゃんと返してもらえるの？

上野：それが問題だった。でも銀行は巧妙なことを考えた。最初の2年間は金利を安くして、3年目から高くするという方法だ。

ミドリ：どういうこと？

上野：たとえば、最初は月5万円の返済だったのが、3年目には月10万円になる。でも銀行は「大丈夫、家の値段が上がってるから」と言っていた。

ミドリ：家の値段が上がってるとなんで大丈夫なの？

