｢構成に違和感｣｢制度に沿った当然の対応｣との公開質問に｢おわびして訂正｣…バンキシャ"誘導構成"謝罪は何がマズかったか

城戸 譲 : ネットメディア研究家・コラムニスト・炎上ウォッチャー
2026/02/19 5:45
日テレ大時計
自民党の選挙戦を取り上げた日本テレビの報道番組へのバッシングが高まっている（写真：takataka／PIXTA）

日本テレビの報道番組に対し、自民党の広報本部長が“公開質問”を行った。SNS上では、「報道の中立性」の観点から、日テレをバッシングする声が少なくない。

このところテレビ報道をめぐって、「偏向報道ではないか」との指摘が相次いでいる。一方で、その背景には、公職選挙法をはじめとする選挙や政治のルールが、あいまいかつ、わかりにくい側面もあると考えられる。

「真相報道バンキシャ！」炎上の経緯

問題視されているのは2026年2月15日放送の「真相報道バンキシャ！」（日本テレビ系）だ。

この日の放送では、自民党の選挙戦を取り上げていたが、その際に比例単独で出馬した新人候補者（当選）について「本来なら名前を売りたいであろうに、名前入りのタスキを掛けていません」とのナレーションで紹介した。

これに即座に反応したのが、自民党広報本部長の鈴木貴子衆院議員だ。放送終了の30分後にXで、「新人議員のインタビューであたかも“当選する意志がなかった”かのように誘導するような構成に違和感を感じました」などと指摘した。

衆議院議員 鈴木貴子氏のX投稿
（画像：衆議院議員 鈴木貴子氏のX投稿より）
