｢構成に違和感｣｢制度に沿った当然の対応｣との公開質問に｢おわびして訂正｣…バンキシャ"誘導構成"謝罪は何がマズかったか

日本テレビの報道番組に対し、自民党の広報本部長が“公開質問”を行った。SNS上では、「報道の中立性」の観点から、日テレをバッシングする声が少なくない。

このところテレビ報道をめぐって、「偏向報道ではないか」との指摘が相次いでいる。一方で、その背景には、公職選挙法をはじめとする選挙や政治のルールが、あいまいかつ、わかりにくい側面もあると考えられる。

「真相報道バンキシャ！」炎上の経緯

問題視されているのは2026年2月15日放送の「真相報道バンキシャ！」（日本テレビ系）だ。

この日の放送では、自民党の選挙戦を取り上げていたが、その際に比例単独で出馬した新人候補者（当選）について「本来なら名前を売りたいであろうに、名前入りのタスキを掛けていません」とのナレーションで紹介した。

これに即座に反応したのが、自民党広報本部長の鈴木貴子衆院議員だ。放送終了の30分後にXで、「新人議員のインタビューであたかも“当選する意志がなかった”かのように誘導するような構成に違和感を感じました」などと指摘した。