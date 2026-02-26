｢『パワポの資料』を今すぐやめなさい｣　脳科学者･茂木健一郎さんが指摘する｢日本人が陥る大いなる間違い｣

茂木 健一郎 : 脳科学者
2026/02/26 11:30
プレゼンをするビジネスパーソン
「講演会にはパワーポイントを準備する」といった常識や慣習は、本当に必要なのでしょうか？（写真：mits／PIXTA）
AIが進化し、「人間の仕事は無くなってしまう」という脅威を感じている人は多いのではないでしょうか。
しかし、脳科学者の茂木健一郎氏は、「人間とAIはお互いに棲み分けをしながら共存していける」と断言します。人間は「人間の脳をフルに活かした働き方」をすればいいと言うのです。
それは、うまくいくかどうかもわからない状況で、リスクを恐れずに素早く正しい判断・選択・行動ができるかどうかがポイント。そのための武器として、茂木氏が提唱する「超すぐやる脳」があるのです。
本稿は、茂木氏の新刊『「超」すぐやる脳のつくり方』より一部抜粋・編集のうえ、お届けします。

「打ち合わせ」は懇親の場ではない

「Talent does what it can, genius does what it must」

これは、イギリスの小説家、劇作家、政治家であったエドワード・ブルワー＝リットンが残した言葉で、「才能あるものはできることをする、天才はしなければならないことをする」という意味です。

僕はこの言葉に触れたとき、「ああ、いい言葉だな」と感嘆しました。

この言葉を頭の片隅に置いて日々過ごしていると、最近あることに気づかされたのです。

それは、いま世界でAIを開発しているアメリカのビッグテックの人たちは、まさにそうした行動を取っているということです。

