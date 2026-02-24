AIは脅威ではなく､"生きがい"をもたらす？ 茂木健一郎が示す｢AIとお母さん｣の意外な共通点

AIが進化し、「人間の仕事は無くなってしまう」という脅威を感じている人は多いのではないでしょうか。

しかし、脳科学者の茂木健一郎氏は、「人間とAIはお互いに棲み分けをしながら共存していける」と断言します。人間は「人間の脳をフルに活かした働き方」をすればいいと言うのです。

それは、うまくいくかどうかもわからない状況で、リスクを恐れずに素早く正しい判断・選択・行動ができるかどうかがポイント。そのための武器として、茂木氏が提唱する「超すぐやる脳」があるのです。

「生きがい」とAIの関係

皆さんはレックス・フリードマンという人物をご存じでしょうか。

レックス・フリードマンは、AI研究やコンピューター科学に長（た）けているMITの研究者です。あまり日本では知られていませんが、彼がAIに関するインタビューをYouTubeチャンネルで配信していて、何とその登録者数は約490万人を誇ります。

僕がいま興味があることのひとつが、このレックス・フリードマンのポッドキャストを聴くこと。なぜなら、まだ日本には入ってきていない有益なAI情報の宝庫だからです。