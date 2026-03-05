時間､人付き合い､結婚､そしてお金の不安。申真衣さんが語る40代で｢自分らしい生き方｣を目指すとき20代で考えておくべきこと

仕事、家事、育児――忙しい女性こそ考えておきたい（写真：kouta／PIXTA）
「人を変える方法は3つしかない。時間の使い方を変えること、住む場所を変えること、新しい人と付き合うこと」（経済学者・大前研一）。
この言葉を紹介した著書『投資家の母が20歳になった娘にどうしても伝えたいお金の話
』の中で、著者のパク・ソヨン氏は、人生を変えるカギは「富のチャンス」に出会う行動にあると説いている。
では、日々の暮らしの中で、何をどう選び、どう変えていけばよいのか。
2人の娘を育てながら、経営者とモデルを兼業する申真衣氏に、自分らしく生きるための時間の使い方と、人との付き合い方について語ってもらった。（※本稿は前・中・後編の後編です）
時間の使い方を変える
お金と同じくらい貴重な「時間」の使い方は、そのときそのときで工夫してきました。時間の節約という意味では、「飲み会には行くけれど、2次会は行かない」というスタイルを長く続けています。
また、ランチの時間は取りません。30秒で食べることができるものを摂るなどしています。仕事の合間の休みをなくして、できるだけ詰めて働きたいからです。移動の合間に電話会議をすませるときもあります。
人と会うときも、後ろに予定を入れて時間の区切りをつけています。その時間内でギュッと楽しむ。ランチなら「1時間半」くらいと決めてやっていたのですが、驚くことに、これを55分でやる方がいたんです。
