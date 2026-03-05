子どもも投資経験必要？インフレに備えるには？金融業界勤務ののち経営者に転身した申真衣氏が実践するお金の教育､その意外な答え

申 真衣 : VERY専属モデル、GENDA共同創業者
2026/03/05 10:01
学習をする小学生のイメージ
子どもたちに身につけさせたい金融教育とは（写真：Mills／PIXTA）
日本では、2022年4月から小学校・中学校・高校での金融教育が義務化された。おこづかいで自ら投資にトライする小学生もいるなど、ちまたでは「早めの金融教育」が当たり前になりつつある。
韓国でベストセラーになっている『投資家の母が20歳になった娘にどうしても伝えたいお金の話』の著者で金融アナリストのパク・ソヨン氏は、これから社会人となる20歳の娘に向けて「1日でも早く投資をはじめなさい」としつつも、「まず投資資金を貯める」「給料をあなどってはいけない」と、投資の前段階ともいうべき基礎を強調する。
その基礎を身につけようとする子ども世代に対して、行うべき教育とは。
パク氏と同じく金融業界で10年以上活躍し、2人の娘を育てる申真衣（しん・まい）氏に、家庭での「お金の教育」について語ってもらった。（※本稿は前・中・後編の中編です）
「お金の失敗」は額が小さいうちに

先にも言いましたが（前編）、私は母の教育で、おこづかい帳をつけたり、お年玉を貯金したりしていました。もちろん子どもですから、お小づかい帳の収支が合わなかったりしていたのですが、「おこづかい帳はつけるもの」「貯金はするもの」と思って育ちました。

でも、我が家の9歳と5歳の子どもたちに対して、むやみやたらに「貯金したほうがいい」と言うのは違うのかなと思います。むしろ、「お金の失敗は早いうちにしたほうがいい」と考えています。

社会派ブロガーのちきりんさんのコラムを読んで、そう思うようになりました。大人になって大きな金額を扱って失敗するより、「使い切っちゃった」という経験もしたほうがいいのかなと。

だから、貯めなさいとは伝えていないのですが、長女は「お年玉をもらったら貯金したい」と言います。

