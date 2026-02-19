東京都アプリで都民1.1万円給付｢そのまま使う人｣が大損するワケ､dポイントかVポイントか《交換先》で生じる"決定的な差"

布村 昌俊 : ライター
2026/02/19 8:30
東京都アプリ
東京都民を対象にスタートしたのが「東京アプリ生活応援事業」。1万1000円分のポイントがもらえるが、そのまま利用するだけではもったいない（写真：編集部撮影）

物価上昇が止まらない昨今、生活していくためのコストは厳しくなるばかり。とくに家賃や食費が他県に比べて高くなりがちな東京都内では、その影響はより大きくなる。

そんな中、2月2日から東京都民を対象にスタートしたのが「東京アプリ生活応援事業」だ。4月1日までに所定の手続きを行えば1万1000円相当のポイントがもらえるこの施策は、都民にとって見逃せない大チャンスだ。

だが、各事業者のキャンペーンやポイント制度を上手に活用すれば、この1万1000ポイントを想像以上に大きく増やすことができる。今回は、そんな“ポイ活”を駆使した賢い運用術を紹介したい。

dポイントは「タイパ」重視の活用が有効

まず、最も手軽に恩恵を受けられる方法から見ていこう。複雑な条件を避け、確実にプラスを作りたいなら、NTTドコモの「dポイント」を活用したい。

手順は非常にシンプルだ。キャンペーンサイトでエントリーを済ませ、付与された東京ポイントをdポイントに交換するだけ。これだけで、交換額に対して一律10％が増量される。上限である1万1000ポイントをすべて交換すれば、もれなく1100ポイントが上乗せされ、合計1万2100円相当になる計算だ。

獲得したポイントは決済アプリ「d払い」で使用可能で、コンビニやスーパーなど日常の買い物で消化しやすい。あれこれと条件を考える時間が惜しい「タイパ」重視の人にとって、この10％増量は非常に有効な選択肢となる。

次ページさらなる上乗せを狙うなら…
