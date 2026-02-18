御厨貴･東京大学名誉教授に聞く｢高市自民圧勝｣の歴史的意義とメディアによる｢強い者いじめ｣の影響

2026年2月の総選挙において、自民党単独で「3分の2」以上の議席を獲得するという文字通り「圧勝」した高市政権。このかつてない巨大与党の誕生は、日本政治の構造をどう変えるのだろうか。

政治学者の御厨貴・東大名誉教授に、自民圧勝が持つ歴史的な意味と今後の展望を聞いた。

結党の目的が71年目にして具現化

ーー今回の選挙結果は、単なる一政党の勝利という枠を超え、自民党、ひいては国会の構造そのものを根底から変えてしまうような、極めて衝撃的なものでした。まず、「自民単独で3分の2以上の議席」の意味をどう捉えるべきでしょうか。

御厨：ちょうど昨年が自民党結党70周年。その71年目という節目に異例ずくめの解散が行われ、ふたを開けてみれば自民党が単独で3分の2以上の議席を確保した。

そもそも1955年の結党時、自民党は日本社会党の統一に対抗する形で「保守合同」を果たした。当時の狙いは、保守か革新かという2大勢力拮抗の中で、何とか憲法改正を実現するための3分の2を確保することにあった。しかし、岸信介元首相がどれほど腐心しても、この壁を破ることはできなかった。

戦後政治の構造は、革新勢力が常に3分の1超を死守し続けることで、憲法改正の発議を阻むというバランスが成り立ってしまった。

ところが今回、結党から70年の時を経て、岸氏の孫である安倍晋三元首相を師と仰ぐ高市早苗首相が、ついに3分の2を手中に収めた。これは、70年前の結党の目的が、長い年月を経てようやく具現化したともいえる。ひょうたんから駒のような側面はあるが、日本の議会政治史において、非常に大きな転換点だ。