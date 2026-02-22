【990万円の日本限定エントリーグレード】1000万円以下でマセラティの本質に触れる､SUV｢グレカーレ エッセンツァ｣に課せられた重責

マセラティ ジャパンが2025年8月に日本で発売したSUV「グレカーレ エッセンツァ」は、買いやすさを狙って抑えた価格が話題となっている。あたりの優しい乗り心地を持ったモデルで、ドライブの印象も高得点だ。

もうひとつ、グレカーレ エッセンツァには注目すべきところがある。マセラティ ジャパンにとって、新たな販売施策を展開する強力なツールであるという点だ。

「従来のマセラティ車とは異なる顧客を対象にできる車種です」

マセラティ ジャパンの木村隆之社長はそう語り、マセラティ ジャパンでは、新しい販売戦略の導入を計画していると明かす。

マセラティでも売れ筋はSUV

マセラティといえば、「MCプーラ」や「GT2 ストラダーレ」、はたまた「グラントゥーリズモ」や「グランカブリオ」というスポーティなGTに目がいきがち。ちなみにGTとは、「Gran Turismo」の略であり、長距離移動を快適にこなすグランドツアラーといった意味だ。

しかし、実際に売れているのはSUV。従来、マセラティの販売にとって重要な牽引役を務めてきたのは、16年に登場したSUV「レヴァンテ」だった。

レヴァンテの販売が25年に終了。穴を埋めることを期待されているのがグレカーレだ。グレカーレは22年にデビューしたSUVで、全長4.9mのボディに2.9mのロングホイールベースが組み合わされている。